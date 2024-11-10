Какую позицию занимает Азербайджан в медальном зачете ЧМ?

Азербайджанские спортсмены завоевали 95 медалей на взрослых чемпионатах мира (ЧМ) по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, информацию об этом распространила Федерация борьбы Азербайджана.

После чемпионата мира, прошедшего в Албании, количество золотых медалей, завоеванных нашей страной, увеличилось до 22. Наша страна завоевала на чемпионатах мира 34 серебряные и 39 бронзовых медалей. После последних результатов наша страна поднялась на 2 позиции в общем рейтинге истории чемпионатов мира и заняла 13-е место.

Отметим, что Азербайджан опередил Финляндию и Германию.