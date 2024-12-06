Билеты на матч "Эльфсборг" - "Карабах" поступят в продажу

Билеты на матч между шведским "Эльфсборгом" и ФК "Карабах", который состоится в рамках VI тура Лиги Европы УЕФА, поступят в продажу сегодня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, болельщики, желающие посетить игру на стадионе "Borås Arena", смогут купить билеты онлайн через сайт iTicket.az с 12:00.

Для того чтобы обменять ваучеры на билеты, фанатам "Карабаха" необходимо обратиться в информационный отдел гостиницы "Scandic Plaza Borås" (Allégatan 3, 503 32 Borås, Швеция) 13 декабря с 16:00 до 18:00. Стоимость билета составляет 30 AZN.

При обмене ваучеров на билеты необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

Личную информацию при получении ваучера следует заполнять в соответствии с данными в удостоверении личности.

Напоминаем, что матч "Эльфсборг" - "Карабах" начнется 13 декабря в 00:00 по бакинскому времени.