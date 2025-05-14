Назван способ накачать рельефный пресс в домашних условиях

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать рельефный пресс в домашних условиях.

Как передает Day.Az, ее слова приводит Men Today.

Тренер заявила, что для рельефных мышц живота необходимо основой тренировок упражнения на корпус. Она подчеркнула, что базовые упражнения тренируют таз, поясницу, бедра и живот, чтобы мускулы работали в гармонии.

Ротач рекомендовала включить в тренировку подъем прямых ног, обратные скручивания, V-скручивания, русские скручивания, скручивания, касания стоп, планку и звезду. Для выполнения последнего нужно лечь на пол, разведя ноги. Далее следует поднять правую ногу и потянуться к ней левой рукой, после чего повторить то же самое с другими рукой и ногой.