Эксперт рассказала о позитивном влиянии бокса на карьеру

Удары по грушам и мешкам, изучение новых техник, спарринг - достаточно терапевтические занятия.

Как передает Day.Az, о том, почему карьеристам стоит обратить внимание на этот спорт и как занятия боксом помогают преуспеть не только в ринге, но и на работе, "Известиям" 28 июля рассказала CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness "Фитмост" Александра Герасимова.

"Работа в офисе зачастую сокращает физическую активность до минимума: спринт от кресла до переговорки не идет в зачет. Такой образ жизни приводит к хронической усталости, частым заболеваниям и отсутствию сил для продуктивной работы. Чтобы избежать негативных последствий, нужно двигаться. Бокс в этом случае поможет не только поддерживать себя в форме, но и прокачает софт скиллы", - указала она.

Среди спортсменов-любителей очень много офисных работников, особенно среди руководителей. И это не удивительно: после загруженного дня всплеск новой энергии на тренировке приводит тело в тонус. По мнение эксперта, без этого сложно быть лидером с большой ответственностью и громадным функционалом.

"Физическая активность на ринге предотвращает потерю нервных клеток, депрессию и выгорание. Бокс - отличный способ, чтобы переключиться с умственной нагрузки на физическую. Регулярные тренировки не только улучшают общее физическое состояние, но и повышают выносливость, силу и координацию. А это ключевые показатели, которые необходимы для карьеристов", - отметила эксперт.

Она добавила: этот спорт требует жесткой дисциплины, настойчивости и умения действовать по инструкции. Эти качества необходимы для "достигаторов", которые хотят научиться грамотно управлять своим временем и качественно выполнять рабочие задачи. Кроме того, занятия боксом развивают умение анализировать ситуацию и оперативно выстраивать стратегии.

"Подобные тренировки также учат держать эмоции под контролем, справляться со стрессом и работать под давлением. Это хорошие скиллы, которые помогают решать сложные задачи, работать в команде и поддерживать позитивный настрой в коллективе. Еще один важный фактор, который позволяет выбрать бокс в качестве физической разгрузки, - разрушение шаблонов. Мы привыкли к цепочке "работа - дом - работа - дом", но такая последовательность рано или поздно приведет к профессиональному выгоранию", - добавила Герасимова.

По ее мнению, дополнительный вид занятости и интеграция в иное комьюнити формирует у человека новые нейронные связи. Спорт вызывает выброс адреналина и дарит захватывающие впечатления, что влияет на улучшение когнитивных функций. Однако для результата важна и личная заинтересованность, а также постоянство в тренировках.