Замерзшие водопады в селе Лаза Гусарского района создали завораживающие ландшафты.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Лаза, считающемся краем водопадов Азербайджана, есть свыше 10 горных водопадов. А это один из факторов, привлекающих сюда местных и зарубежных туристов. Пастбище села находится на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Морозы в этом населенном пункте держатся 7 месяцев. Температура воздуха снижается до минус 30 градусов. Зимой здесь на замерзших водопадах проводятся соревнования по ледолазанию международного и местного значения.

Село, расположенное у подножья Шахдагской возвышенности на высоте 4242 метра над уровнем моря на северо-востоке Кавказских гор, вызывает большой интерес у местных и зарубежных туристов.

Красивые водопады, чистый воздух Лазы известны и за пределами страны. В селе Лаза с населением около 200 человек имеются около 30 домов.