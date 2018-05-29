Как выявить поддельное сливочное масло

На рынке уже сейчас очень велика доля поддельного сливочного масла. Этот продукт практически неотличим от натурального внешне: надо понимать, на что обратить внимание, чтобы не нарваться на искусственный заменитель. Day.Az со ссылкой на DON'T PANIC.

Проще всего будет сразу же проверить состав. На упаковке настоящего сливочного масла нет никакого перечисления растительных добавок, как в маргарине. Цельное молоко и сливки - все остальное не считается.

Реальное сливочное масло не будет "телевизионного" желтого цвета. Оно белое, с легким оттенком кремового. Качественное масло должно быть твердым, при намазывании оно не крошится, а ложится на хлеб однородным слоем.

Срок годности натурального сливочного масла не превышает двух недель. На заводах вполне могут добавлять в масло различные консерванты для продления срока годности - это так же выдает не настоящий продукт.

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