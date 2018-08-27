Названа дата выхода финала «Игры престолов»

Если ранее представители телеканала HBO хранили молчание, не называя точных дат выхода восьмого сезона культового сериала, то теперь, кажется, поклонники узнали, когда именно ждать возвращения любимых героев на экраны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, один из создателей "Игр престолов", руководитель визуальных эффектов Джо Бауэр в интервью изданию Huffington Post обмолвился о том, что сериал планируют представить на премию "Эмми" в 2020 году.

Казалось бы, обычная информация, но те, кто хорошо знаком с киноиндустрией, знают и о ряде нюансов. В частности, для того, чтобы претендовать на престижную премию в 2020 году, основную часть эпизодов создатели сериала должны показать зрителям до 31 мая 2019 года.

Отсюда вывод: раньше последнего месяца весны следующего года поклонникам ждать выхода новых серий не стоит. Кроме того, Бауэр подчеркнул, что сейчас специалисты только приступают к созданию эффектов последних шести серий, работа над которыми будет закончена лишь следующей весной.

Также Джо Бауэр напомнил, что в конце зимы 2019 года создатели сериала планируют начать работу над первым эпизодом приквела "Игры престолов".

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