Арья из «Игры престолов» пообещала фанатам разочарование от финала

Английская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале "Игра престолов" Арью Старк, рассказала о том, что думает о финале шоу, в интервью для Sky News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, актриса поделилась переживаниями о том, что день, когда "Игра престолов" подойдет к своему концу, становится все ближе, и отметила: "Но все хорошее должно когда-то заканчиваться".

На вопрос о том, будут ли фанаты довольны концовкой шоу, девушка ответила: "Я не уверена, что кто-то будет удовлетворен". Однако затем добавила: "Никто не хочет, чтобы это заканчивалось, ведь так? Но я очень горжусь финальным сезоном".

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