В «Игре престолов» сыграют свадьбу
Поклонники фантастического сериала "Игра престолов" обсуждают возможность новой свадьбы в финальном сезоне шоу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает International Business Times.
По мнению фанатов, в третий раз замуж может выйти Санса Старк. В мужья ей прочат незаконнорожденного сына Роберта Баратеона Гендри. Гендри - последний отпрыск короля Баратеона и, если его признают наследником престола, после свадьбы королевские дома Старков и Баратеонов объединятся. Такая концовка кажется исследователям мира "Игры престолов" наиболее логичной.
До этого браки не приносили Сансе счастья. Супруг Джоффри Баратеон издевался над ней и убил ее отца, а после смерти Джоффри она без желания вышла замуж за Тириона Ланнистера, брак с которым был недействителен. Следующий навязанный ей жених изнасиловал Сансу.
Ранее актриса Мэйси Уильямс, которая играет Арью Старк в сериале "Игра престолов", поделилась впечатлениями об окончании сериала.
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