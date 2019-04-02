Сериал "Игра престолов" стал самым востребованным телесериалом у киберпреступников, маскирующих вредоносные программы под выпуски популярных ТВ-шоу. Как сообщили эксперты "Лаборатории Касперского", в 2018 году ими было зафиксировано почти 10 тысяч вирусов, которые выдавались под видом якобы новых серий телесаги. Эти зловреды пытались заразить пользователей свыше 120 тысяч раз, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В "ЛК" отобрали для изучения 31 сериал по рейтингу популярности на киносайтах. По ним была загружена обезличенная статистика из облачного сервиса KSN. Компания использовала только данные собственного защитного решения, и только за прошлый год. В реальности же атак, связанных с сериалами-фальшивками, намного больше.

Легче всего подцепить угрозу от первого или последнего эпизода, под который замаскирован вредоносный файл. Так, первое место в абсолютном зачете по количеству атак занял 1-й выпуск "Зима близко" дебютного сезона "Игры престолов". Вторым по количеству атак и атакованных пользователей стали "Ходячие мертвецы". Замкнул тройку, отставая от лидеров на треть по числу атак, супергеройский сериал "Стрела".

Обычно вместо пиратской копии любимого ТВ-шоу можно получить троянца. По статистике "ЛК", чаще всего встречается WinLNK, который умеет закачивать другие зловредные программы. Пользователи, скачивающие выпуск с торрент-трекеров или пиратских сайтов, также рискуют натолкнуться на приложения с навязчивой рекламой и загрузчиков дополнительного софта. "Ни то ни другое особой радости пользователю не несет - рекламные приложения будут подпихивать рекламу везде, где только можно, а загрузчики, скорее всего, окажутся просто промежуточным шагом, поскольку скачают они, вероятно, опять-таки рекламное ПО. А то и что-нибудь похуже", - сказали специалисты.

Чтобы не поймать зловреда, в "ЛК" посоветовали обращать внимание на размер файла (версия в приличном качестве будет занимать не меньше пары гигабайт), не доверять загрузчикам, файлам-ссылкам с расширением LNK и любым исполняемым файлам вида EXE или MSI. Перед скачиванием не будет лишним взглянуть на адресную строку, чтобы не принять сайт-подделку за подлинник и не нарваться на фишинговую атаку.

В США премьера последнего, 8-го сезона "Игры престолов" пройдет 14 апреля. Всего в нем будет шесть серий.