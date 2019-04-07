Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дайнерис в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в ходе телешоу Saturday Night Live, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, его засыпали вопросами о том, кто же в итоге занял Железный трон.

Внезапно среди зрителей встала Эмилия Кларк и задала тот же вопрос.

"Эмилия, ты снималась. Ты и так знаешь", - ответил Харингтон.

Сама Кларк заверила, что забыла.

"Слушай, я забыла. Это было так давно. Тем более большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зеленой палке", - сказала Кларк.