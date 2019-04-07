Эмилия Кларк забыла, чем закончилась "Игра престолов"
7 апреля 2019 19:42 164
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дайнерис в сериале "Игра престолов", заявила, что уже не помнит, чем закончился сериал.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в ходе телешоу Saturday Night Live, которое вел Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, его засыпали вопросами о том, кто же в итоге занял Железный трон.
Внезапно среди зрителей встала Эмилия Кларк и задала тот же вопрос.
"Эмилия, ты снималась. Ты и так знаешь", - ответил Харингтон.
Сама Кларк заверила, что забыла.
"Слушай, я забыла. Это было так давно. Тем более большую часть сцен я просто говорила с драконом, который на самом деле всего лишь теннисный мячик на зеленой палке", - сказала Кларк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!