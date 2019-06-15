Поклонники "Игры престолов" опубликовали в Сети видеоролик, на котором герой сериала Джон Сноу просит прощения за финальный сезон саги, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что фанаты смонтировали видео, переделав траурную речь, которую Джон Сноу произносил в последнем сезоне, когда герои сжигали тела погибших в битве с мертвецами.

На видео Джон Сноу просит прощения за то, что люди "потратили свое время на это". Он также добавляет, что финал сериала "Остаться в живых", который также был раскритикован зрителями, ничему не научил телевизионщиков.

"...давайте сожжем сценарий восьмого сезона и забудем о нем навсегда! К черту восьмой сезон", - говорится на видео.

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