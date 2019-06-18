В сети фанаты сериала "Игра престолов" выразили недовольство результатами 28-й премии кино и теленаград MTV Movie & TV Awards, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Далее следуют спойлеры к "Игре престолов" и "Капитану Марвел".

Исполнительница главной роли в блокбастере "Капитан Марвел" Бри Ларсон получила приз в номинации "Лучший бой" за сцену, где супергероиня сражается против злодейки Минн-Эрвы. Поклонники "Игры престолов" выразили мнение, что награды должно было быть удостоено сражение Арьи Старк с белыми ходоками.

После премии зрители начали писать гневные комментарии в Twitter:

"Арья прошла через ад и обратно, убила Короля Ночи, чтобы проиграть Капитану Марвел. Мне больно".

"Вы говорите мне, что моя девочка Арья Старк не выиграла эту премию MTV?"

"Сцена сражения Капитана Марвел не была лучше сцены, где Арья Старк сразилась против белых ходоков".

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