Вы наверняка замечали мужчин, у которых есть длинный ноготь на мизинце одной руки. На самом деле, эта традиция первой появилась у криминальных авторитетов.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В XX веке длинный ноготь на мизинце говорил о том, что человек принадлежит к миру воров. Таким образом они опознавали "своих", но у этой отличительной черты были и практические применения.

Продавцы контрабанды и те, кто ее употребляли, отращивали ноготь, чтобы им загребать порошок из пакетов. Позже для запрещенных веществ была изобретена мера измерения nail (что в переводе с английского означает "ноготь").

Такой отличительный знак часто нужен был карточным шулерам "каталам". При выполнении обманного хода они закладывали ногтем колоду карт, чтобы вытащить нужную. Среди воров ходит легенда, что в "лихие 90-е" многие могли открывать ногтем входные двери, почтовые ящики и кейсы. Именно поэтому он начал ассоциироваться именно с грабежами. Были еще и другие воришки, которые промышляли на рынках и в общественных местах. Они вставляли в длинный ноготь лезвие, с помощью которого могли незаметно разрезать сумки, пакеты и барсетки. Так они вынимали то, что им было нужно, а лезвие в ногте никто не замечал.

Конечно, ногти отращивают и для других целей. Например, они нужны тем, кто работает с мелкими деталями. Так они могут зацепить их с помощью ногтей. Некоторым мужчинам они нужны для игры на гитаре. Раньше их отращивали представители знати, чтобы быстро открывать письма.

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