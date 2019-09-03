Шоураннеры фэнтезийной саги "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс впервые объяснились по поводу стаканчика из под кофе, попавшего в кадр в одном из эпизодов финального сезона. Создатели сериала дали интервью японскому каналу Star Channel, запись появилась в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это как персидский ковер. По традиции при его создании ты допускаешь небольшую ошибку, потому что только Бог может сделать что-то идеальным", - отметил Бениофф.

"Поэтому я и поставил на стол чашку кофе. Это было сознательное, согласованное заявление", - со смехом добавил Уайсс.

Позже Бениофф признался, что никто на съемочной площадке попросту не заметил стаканчик. "Мы так сильно концентрировались на Дейенерис и Джоне Сноу, что не увидели стакан прямо в центре. Поначалу я не мог поверить, что это произошло. А потом мы почувствовали стыд. Потому что как же мы его не увидели!?" - объяснил он, добавив, что теперь ситуация кажется ему попросту смешной.

Странный реквизит появился в четвертой серии восьмого сезона сериала. Стакан стоял на столе рядом с героиней Эмилии Кларк, которая исполнила роль Дейенерис Таргариен. Представители выпускавшего "Игру престолов" телеканала HBO в шутку заявили, что это была ошибка, а Дейенерис на самом деле "заказывала травяной чай".

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