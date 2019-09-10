Компания Polaroid Originals представила устройство моментальной печати Polaroid Lab, которое "проявляет" снимок, отсканированный с экрана смартфона. При этом производитель настаивает, что новинка - это не просто фотопринтер, а скорее "миниатюрная темная комната", вовлекающая химические процессоры для создания изображений, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пользоваться аппаратом очень просто: нужно выбрать в приложении Polaroid Originals фотографию, сохраненную в галерее, а затем поместить смартфон на сканер дисплеем вниз. Далее, когда пользователь нажмет на кнопку, Polaroid Lab спроецирует изображение на пленку и при помощи системы зеркал, света и "стопроцентной химии" распечатает фотокарточку.

В продажу "мини-проявочная" поступит к 10 октября, пишет Engadget. В США Polaroid Lab можно будет купить за $130. Аппарат совместим с айфонами (на iOS 11 и выше) и Android-устройствами (версия не ниже 7-й).

Polaroid Lab - это обновленная модель Instant Lab, средства на производство которой стартап The Impossible Project привлек в 2012 году. В 2017 году эта компания была переименована Polaroid Originals, теперь она выпускает ретро-камеры, принтеры и пленку для мгновенной фотопечати.

Два года назад поступила в продажу модель Polaroid OneStep 2, вдохновленная классической Polaroid OneStep 1977 года выпуска. Её дизайн созвучен "прародителю" - кремовый пластик корпуса, большая красная кнопка спуска затвора, фирменная радужная полоска. Одного картриджа хватает всего на восемь снимков.

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