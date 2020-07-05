Папа подстриг отказывающуюся причесываться дочку

Мужчина один растит семилетнюю дочку. У девочки очень длинные волосы (почти до поясницы), но она отказывается учиться за ними ухаживать. Как пишет папа, у него у самого волосы до лопаток, и он не раз показывал дочке на собственном примере, как их нужно правильно расчесывать. Но - все напрасно, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

"За последний год я неоднократно предупреждал дочку, что, если она не начнет сама причесываться хотя бы дважды в день, я ее волосы укорочу, потому что они путаются, образуя колтуны. Но каждое утро у нас из-за этого целое сражение", - пишет папа. В конце концов, он не выдержал и исполнил свою угрозу - укоротил девочке волосы, оставив длину чуть ниже плеч.

"Дочка была в отчаянии. Она продолжала рыдать еще целый час, после того как я отвез ее к своим родителям, которые за ней присматривают, пока я на работе. Мои мама и сестра меня осудили. Мама сказала, что, поступая таким образом, я травмирую психику дочери, и что стричь волосы было неправильным шагом".

Мужчина спросил, что о его поступке думают другие пользователи. Может быть, нужно было подольше ее предупреждать, прежде чем перейти к действиям? Или девочка еще слишком мала, чтобы извлечь урок из этой ситуации?

Мнения комментаторов разделились. Кто-то согласился, что в семь лет еще слишком рано самостоятельно заботиться о таких длинных волосах, а кто-то признал, что папа поступил правильно.

Очень многие комментаторы рассказали о собственном опыте обращения с длинными волосами дочерей, или же о своих историях, связанных со стрижкой.

Чуть позже автор поста написал апдейт: "Я больше никогда не стану ее стричь, и я уже извинился перед ней, но она, похоже, уже в полном порядке. Она больше не расстраивается, похоже, первоначальная травма, полученная утром, уже прошла. Что касается того опыта, который я вынес из этой ситуации, то он таков: нужно всегда ставить четкие границы и говорить о последствиях, и всегда выполнять то, что ты пообещал".