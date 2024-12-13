Обнаружена редкая нептуноподобная планета

Международная группа ученых обнаружила нептуноподобную экзопланету TOI-3261 b, расположенную в пустыне горячих нептунов - области вокруг звезд, где планеты такого типа встречаются очень редко. Открытие было сделано с помощью космического телескопа TESS и подтверждено наземными обсерваториями в Австралии, Чили и Южной Африке. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

TOI-3261 b относится к редкому классу экзопланет, известных как горячие нептуны. Эти планеты сопоставимы с Нептуном по размерам и составу, но вращаются на чрезвычайно близкой орбите вокруг своей звезды. TOI-3261 b совершает полный оборот за 21 час, что делает ее четвертым известным представителем сверхкороткопериодических горячих нептунов, массы которых были точно измерены.

Обнаружение планеты стало возможным благодаря транзитным наблюдениям TESS, которые фиксируют изменения яркости звезды при прохождении планеты перед ее диском. Дополнительные измерения, проведенные наземными телескопами, позволили уточнить параметры орбиты и физические характеристики планеты. Такие данные крайне важны для моделирования процессов формирования подобных объектов.

TOI-3261 b имеет плотность, вдвое превышающую плотность Нептуна, что указывает на утрату значительной части газовой атмосферы. По расчетам, возраст системы составляет около 6,5 миллиарда лет. Ученые предполагают, что планета изначально была газовым гигантом размером с Юпитер, но со временем потеряла массу из-за процессов фотоиспарения и приливного отрыва.

Сохранившаяся атмосфера TOI-3261 b содержит более тяжелые компоненты, поскольку более легкие элементы были удалены. Это свидетельствует о сложном химическом составе изначальной атмосферы, однако точный состав пока неизвестен. Исследования в инфракрасном диапазоне, например, с использованием телескопа Джеймса Уэбба, могут помочь идентифицировать молекулы в атмосфере и раскрыть историю эволюции планеты.

Открытие TOI-3261 b имеет большое значение для изучения горячих гигантов, находящихся на крайне узких орбитах. Эти данные позволят лучше понять механизмы формирования и эволюции экзопланет, а также углубить знания о физических процессах, определяющих их поведение в экстремальных условиях.