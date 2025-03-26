На австралийском пляже обнаружен редкий вид рыбы

В Австралии морской биолог неожиданно нашел на берегу редкую для этих мест луну-рыбу.

Как передает Day.Az, об этом пишет ABC.

Необычную дисковидную рыбу вынесло на пляж Лоулендс-Бич, который находится примерно в 450 километрах к югу от города Перт. Местный житель Джейсон Фаулер заметил рыбу длиной почти три метра, когда рыбачил на пляже со своей семьей. "Я осмотрел пляж и увидел что-то вроде большого бревна - что было очень необычно. Поэтому я спустился туда и был очень удивлен, обнаружив огромную луну-рыбу на песке", - рассказал он. Мужчина раньше нырял на коралловом рифе Нингалу и видел луну-рыбу вживую, поэтому он сразу понял, что перед ним.

"Известно, что они уходят на глубину в действительно холодную воду, где питаются медузами, кальмарами и тому подобным. Потом они возвращаются на поверхность и ложатся на бок, чтобы подставить солнцу как можно большую площадь тела. Считается, что они делают это для того, чтобы согреться", - сказал Фаулер. По его словам, удивительно, что рыба заплыла так далеко на юг, поскольку обычно луну-рыбу можно встретить в Индонезии и на Гавайях.

Луна-рыбы обычно обитают в тропических водах и встречаются на глубине до 840 метров. У них сжатое дисковидное тело, которое может достигать трех метров в длину и четырех метров - в высоту. Плавники сдвинуты назад, образовывая хвостовую пластину. Для поворотов эти животные выпускают сильную струю воды изо рта и жабр.