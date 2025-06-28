Найден способ сократить время полета на Марс в три раза

Американский ученый Джек Кингдон из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложил революционный метод, позволяющий сократить время полета на Марс до 90-104 дней с использованием существующих технологий. Это в два-три раза быстрее современных марсианских миссий. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист использовал математический алгоритм для вычисления оптимальных траекторий, которые позволяют кораблю Starship от компании SpaceX достичь Марса за рекордные сроки.

Первый вариант предполагает запуск 30 апреля 2033 года с 90-дневным перелетом и возвращением на Землю 2 июля 2035 года. Второй вариант - запуск 15 июля 2035 года с 104-дневным транзитом. Оба сценария используют периодическое выравнивание Земли и Марса, минимизируя затраты топлива.

"Starship может достичь Марса за три месяца практически в любом окне запуска. Главное преимущество - отсутствие необходимости в ядерных реакторах, которые пока остаются технически и политически сложными", - пояснил Кингдон.

Исследование также предлагает решение ключевой проблемы архитектуры миссии SpaceX - недостаточной массы для обратного полета.

Кингдон рекомендует дозаправку на низкой околоземной орбите (НОО) с помощью танкеров, что позволит Starship сохранить топливо для маневра возвращения. Грузовые корабли доставят на Марс оборудование для производства топлива из местного углекислого газа и водяного льда, хотя эта технология еще не тестировалась в реальных условиях.

Несмотря на оптимизм, ученый отмечает, что успех зависит от решения нескольких задач, включая улучшение характеристик Starship после испытательных полетов, разработку систем жизнеобеспечения и орбитальной дозаправки и создание инфраструктуры для производства топлива на Марсе.