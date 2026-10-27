В микропластике увидели новую опасность

Ученые Колумбийского университета выяснили, что новый микропластик при контакте с водой выделяет химически активные вещества, которые могут повреждать белки, ДНК, липиды и РНК. Об этом сообщает The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным исследования, при контакте воды с мелкими частицами пластика образуются реактивные формы кислорода. Эти соединения могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака и неврологических заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.

В ходе эксперимента ученые соединили частицы полистирола с водой и красителем, который разрушается под воздействием реактивных форм кислорода. За десять дней краситель почти полностью разложился, а вода стала практически прозрачной. Исследователи также проверили полиэтилен и полиэтилентерефталат, который используют при производстве бутылок для воды. Реактивные формы кислорода обнаружили и в сыворотке крови, и в клетках.

Ученые объяснили, что мелкие частицы пластика имеют большую площадь поверхности, поэтому он химически активнее крупных частиц пластика. Так, если пластиковую карту раздробить на множество микрочастиц, их общая площадь контакта с водой и другими веществами увеличится примерно в тысячу раз.

В организме человека есть механизмы защиты от реактивных форм кислорода, однако ученые опасаются, что накопление микропластика может привести к образованию большего количества опасных веществ, чем способна нейтрализовать иммунная система.

Ранее ученые считали, что химическую опасность представляют только старые частицы пластика, разрушенные солнцем и ветром.