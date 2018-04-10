Удалито: хакеры удалили самый популярный клип на YouTube - ФОТО - ВИДЕО

Хакерская группировка, называющая себя Prosox and Kuroiʼsh, взломала группу музыкальных каналов Vevo на YouTube.

В частности, они подменили самый просматриваемый ролик в истории сервиса, клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки, собственным видео, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

На нем изображен кадр из испанского сериала "Бумажный дом" (La casa de papel) - люди в красных костюмах и масках с оружием в руках. В описании видео было написано "Освободите Палестину". После хакерской атаки клип "Despacito", имевший более пяти миллиардов просмотров на YouTube, был удален.

Кроме того, в результате хакерских действий были изменены названия и выходные данные популярных клипов других исполнителей, в том числе Шакиры, Тейлор Свифт, Селены Гомес и Дрейка. Все эти ролики выходили на Vevo. На момент написания заметки они не были заблокированы на YouTube.

Руководство YouTube и канала Vevo пока не комментировало ситуацию со взломом страниц сервиса.

Как сообщает BBC News, один из предполагаемых хакеров, участвовавших в атаке на YouTube, написал в твиттере, что сделал это ради веселья. "Я просто использовал скрипт, меняющий названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube", - добавил он.

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