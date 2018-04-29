Безумный водитель трижды наехал на толпу в Британии - ВИДЕО
29 апреля 2018 16:53 128
Водитель авто протаранил толпу людей в Британии. Инцидент произошел в Ньюпорте, пишет Daily Mail.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жуткий момент запечатлели на видео очевидцы.
На кадрах видео видно, как люди разбегаются в панике от авто.
Известно, что в результате жуткого инцидента были ранены четверо пешеходов. Водитель с места ДТП скрылся. Позже его авто нашли сожженным.
В настоящий момент водителя разыскивают.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
16:40 159