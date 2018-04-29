Безумный водитель трижды наехал на толпу в Британии - ВИДЕО

29 апреля 2018 16:53

Водитель авто протаранил толпу людей в Британии. Инцидент произошел в Ньюпорте, пишет Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, жуткий момент запечатлели на видео очевидцы.

На кадрах видео видно, как люди разбегаются в панике от авто.

Известно, что в результате жуткого инцидента были ранены четверо пешеходов. Водитель с места ДТП скрылся. Позже его авто нашли сожженным.

В настоящий момент водителя разыскивают.

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Безумный водитель трижды наехал на толпу в Британии

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