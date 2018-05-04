В Мьянме произошел оползень, много погибших

4 мая 2018 17:07

Не менее 12 человек погибли, еще восемь пострадали в результате оползня в горнодобывающем районе на севере Мьянмы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министерство информации страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу утром на площадке для размещения отвалов грунта рядом с местом проведения горнодобывающих работ.

Все пострадавшие были доставлены в больницу.

Поисковая операция продолжается. Власти начали расследование инцидента.
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