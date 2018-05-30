ХАМАС объявил о возвращении к перемирию с Израилем

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о достижении договоренностей восстановить режим прекращения огня с Израилем после обмена ударами, который продолжался почти сутки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Минувшей ночью палестинцы обстреливали ракетами южные районы Израиля, а израильтяне вновь бомбили объекты боевиков в секторе Газа, однако с утра в зоне противостояния установилось затишье.

"В последние часы было предпринято множество посреднических усилий и достигнуты договоренности в отношении возвращения к взаимопониманиям о прекращении огня в секторе Газа", - сказано в заявлении ХАМАС.

Подтверждений со стороны Израиля пока нет, однако в Иерусалиме накануне многократно говорили о нежелании эскалации. Ранее в арабских СМИ появились сообщения о достижении перемирия при посредничестве Египта, которое должно было вступить в силу в полночь, однако боевые действия после "дедлайна" продолжились.

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