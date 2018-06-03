В Кишиневе начались досрочные выборы в местные органы власти

В Кишиневе в воскресенье начались досрочные выборы в местные органы власти, избирательные участки открылись в 7 часов утра по местному времени. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законодательству Молдавии, второй тур должен пройти спустя две недели после первого. Порога явки на этот раз не будет, выборы в любом случае будут признаны состоявшимися. Победителем станет тот, кто наберет большее количество голосов.

Во второй тур в Кишиневе прошли бывший советник президента Молдавии Ион Чебан (председатель фракции социалистов в городском совете столицы), а также Андрей Нэстасе - лидер партии "Платформа "Достоинство и правда".

Избирательные участки закроются в 20.00 (21:00 Баку).