Шенгенская виза подорожает до 80 евро. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, 19 июня послы ЕС одобрили от имени Совета мандат на переговоры по предложению о внесении изменений в визовый кодекс.

Обновленный регламент обеспечит модернизацию визовой политики ЕС, что позволит повысить безопасность и расширить имеющиеся инструменты для решения проблем миграции, говорится в сообщении.

"Процедура получения шенгенской визы для легальных туристов будет упрощена. Согласно новым правилам, заявки на визу можно будет подавать за шесть месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до начала поездки. Заявители также смогут заполнять и подписывать формы для ее получения в электронном виде", - говорится в сообщении.

Кроме того, реформа обеспечит согласованный подход к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей визы.

Период, на который европейские власти могут выдать им шенгенскую визу, может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.

"Чтобы государства-члены могли лучше покрывать расходы на оформление визы, визовый сбор будет увеличен до 80 евро. Постановление также вводит механизм для рассмотрения необходимости пересмотра суммы визового сбора каждые три года", - отмечается в сообщении.

Отметим, что в настоящее время стоимость шенгенской визы составляет 60 евро.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook