Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла в отставку

Один из ключевых советников Белого дома по переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова Андреа Холл ушла в отставку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальный источник, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Отмечается, что Холл занимала должность советника по безопасности в области оружия массового поражения.

Ее отставка произошла на фоне создания группы для американо-северокорейских переговоров, подчеркивает издание.

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