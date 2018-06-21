Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла в отставку
21 июня 2018 09:57 131
Один из ключевых советников Белого дома по переговорам с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова Андреа Холл ушла в отставку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальный источник, передает Day.Az со ссылкой на RT.
Отмечается, что Холл занимала должность советника по безопасности в области оружия массового поражения.
Ее отставка произошла на фоне создания группы для американо-северокорейских переговоров, подчеркивает издание.
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