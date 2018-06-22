Найдена первая картина Да Винчи - ВИДЕО

В Италии нашли прямого конкурента Мона Лизы - еще одну картину Да Винчи. И как сегодня установлено, именно она была первой, которую написал великий мастер, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Это Архангел Гавриил. Небольшая керамическая плитка с рисунком четыре века хранилась в очень богатой семье как произведение неизвестного автора.

И вот сейчас ученым удалось расшифровать ребус, написанный в уголке. "Я, Леонардо, изобразил Архангела Гавриила, когда мне было 19 лет".

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