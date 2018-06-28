Испания сократила срок выдачи виз россиянам

28 июня 2018 09:13

Испания ускорила выдачу виз россиянам. Консульство страны объявило, что теперь это четыре рабочих дня вместо пяти. То есть, проще говоря, подав документы в понедельник, можно успеть в Испанию на выходные, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

При наличии оснований визы стараются давать многократные. Такое внимание к россиянам неслучайно - ежегодно около миллиона россиян посещают Испанию, и число это растет.

В 2018 году испанцы специально открыли в Москве новый визовый центр, передает телеканал "Россия 24".

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