На картине Леонардо Да Винчи обнаружили лик пришельца - ВИДЕО
Уфологи из США сошлись во мнении, что известный художник Леонардо да Винчи активно общался с инопланетянами, что находит подтверждение в загадочных картинах великого мастера, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Так, изучив полотно художника "Портрет Иоанна Крестителя" с помощью зеркала, исследователи обнаружили изображение пришельца с огромными миндалевидными глазами и почти отсутствующим носом. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Paranormal Crucible.
Ранее таким же способом были исследованы другие полотна мастера: "Мона Лиза" и "Мадонна с младенцем", незаконченное полотно "Поклонение волхвов", в которых также были найдены подобного рода лики.
Так, в картине "Поклонение волхвов" многие заметили намеки на внеземную жизнь. На это указывает один из персонажей, указывая пальцем прямо в небо. Внимательно рассматривая полотно "Мадонна в скалах" можно увидеть фигуры, похожие на пришельцев.
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