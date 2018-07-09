Храбрый пенсионер прошел по карнизу и спас выпавшего из окна ребенка - ВИДЕО

В китайском городе Мяньян, провинция Сычуань, пенсионер спас мальчика, который выпал из окна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра, выбрался из окна и провалился через оконную решетку. Его голова застряла между прутьями, и он повис на стене на высоте третьего этажа. Соседи заметили болтающегося на решетке малыша и поспешили на помощь, но дверь его квартиры оказалась заперта. Внизу собрались люди, кто-то принес и натянул простыню, чтобы поймать мальчика, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Шум привлек 60-летнего Лю Синчжао, живущего неподалеку. Поняв, что произошло, пенсионер поднялся на третий этаж и вылез из окна. Затем он по карнизу подошел к ребенку и втолкнул его в дом.

Вскоре приехали мать и бабушка мальчика, а также полиция. Как выяснилось, отца ребенка, который приглядывал за детьми, неожиданно вызвали на работу. Ему пришлось уйти, не дожидаясь родственников.

Пятого июля сообщалось, что житель бразильского города Рибейран-Прету, штат Сан-Паулу, спас собаку, которая упала с девятого этажа. Он заметил, что на балконе балансирует соседская ши-тцу, протянул руки и успел поймать пса.

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