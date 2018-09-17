В Мьянме из тюрьмы сбежали более 40 заключенных
Более 40 заключенных, в том числе 29 осужденных и 12 подследственных, бежали в воскресенье из тюрьмы Пха-Ан в Каренском штате Мьянмы. Об этом сообщает в понедельник правительственная газета "Мьянма Алинг", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Издание также сообщает, что 10 из 41 бежавшего были пойманы полицией и военными в течение первого дня после побега в нескольких деревнях, находящихся на расстоянии около 200 километров от тюрьмы.
Утром в воскресенье заключенные захватили грузовик, вывозящий мусор из тюрьмы, протаранили ворота и скрылись на нем. Грузовик позже был найден брошенным в 200 километрах от тюрьмы по направлению к границе: мьянманский штат Карен граничит с Таиландом.
В понедельник информационное агентство АФП со ссылкой на тюремную администрацию сообщило, что бежавшие заключенные могут направляться в Таиланд, чтобы затеряться в одном из лагерей мьянманских беженцев, расположенных в приграничных районах соседнего государства.
Власти Таиланда пока не комментировали это сообщение.
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