Cвадьба закончилась массовой дракой - ВИДЕО

Ожесточенной массовой дракой закончился второй день свадьбы в Ростове-на-Дону. Мужчины устроили настоящее фехтование на палках. Кто-то уже истекает кровью. Жены дебоширов вместе с детьми стоят в сторонке. Подходить близко опасно, ведь гости колотят друг друга без разбора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Точно не о таком свадебном видео мечтали жених с невестой. Выяснялись, что молодые решили продолжить торжество, позвав за праздничный стол соседей. Но они такого гостеприимства не оценили. Несколько человек прямо с пиршества пришлось отправить в больницу, а усмирить оппонентов удалось только наряду полиции.

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