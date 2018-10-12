Сингапурцы запустили самый длительный беспосадочный авиарейс в истории

Авиакомпания Singapore Airlines запустила самый длительный беспосадочный авиарейс из Сингапура в Нью-Йорк. Об этом сообщает Channel NewsAsia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что полет будет продолжаться около 19 часов и за это время самолет преодолеет без остановок 16,7 тысячи километров. Перелет совершается на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить 161 пассажира - 67 в бизнес классе и 94 в премиум-эконом классе.

На борту находятся 15 членов экипажа и два пилота, каждый из которых может отдыхать по восемь часов в течение перелета. В распоряжении пассажиров 1200 часов аудио- и видеоразвлечений, а также меню из нескольких блюд.

Отмечается, что Airbus A350-900ULR имеет большие иллюминаторы, высокий потолок и специальное освещение, которое минимизирует джетлаг и стресс от длительного перелета.

"Сингапурские авиалинии" уже совершали перелеты по маршруту Сингапур - Нью-Йорк, однако в 2013 году они были приостановлены из-за дорогого обслуживания и возвращения самолета Airbus A340-500s компании Airbus. Он преодолевал 15 344 километра чуть более чем за 18 часов.

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