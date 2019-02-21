В центральном районе Сочи 19 февраля произошла массовая драка. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что 10 человек дерутся у проезжей части. Некоторые уже лежат ничком, у молодого человека разбит нос, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Очевидцы сообщают, что драка произошла в результате конфликта между несколькими людьми. Также отмечается, что в ходе выяснения отношений был применен газовый баллончик.

На место ЧП была вызвана скорая помощь. Правоохранителями проводится проверка происшествия, устанавливаются личности участников драки.

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