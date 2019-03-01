Свадебные гуляния, прошедшие 24 февраля в деревне Сулуца (Сарычам, провинция Адана, Турция) переросли в крупномасштабное выяснение отношений меджу родственниками жениха и невесты, не поделивших музыкальное сопровождение мероприятия.

Многочисленные гости свадебного торжества приняли участие в крупномасштабной потасовке, из-за отсутствия консенсуса по поводу музыки, звучавшей на свадьбе. Не договорившись, родственники и знакомые молодожёнов разделились на два противорствующих фронта и при помощи мебели и столовых приборов принялись выяснять свои отношения. Один из очевидцев свадебных баталий запечатлел ход боевых действий, как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Прибывшие на место происшествия полицейские разогнали драчунов. Впрочем стражи правопорядка никого не арестовали, так как гости мероприятия не стали жаловаться друг на друга.

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