Владимир Зеленский считает, что его победа является объединительным фактором для страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в видеообращении после оглашения результатов экзитполов, согласно которым во втором туре выборов его подержали более 70% избирателей, почти в три раза больше, чем действующего главу государства Петра Порошенко.

"Главное, что мы сделали, - объединили нашу страну, нашу жизнь, наш народ. Спасибо", - сказал он в видеообращении, которое обнародовано на Telegram-канале команды Зеленского.

Согласно результатам всех экзитполов, во втором туре президентских выборов победил кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом около 73% поддержки. Его конкурент - действующий глава государства Петр Порошенко - набрал около 26%.