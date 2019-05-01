Накануне полуфинального матча Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем болельщики англичан устроили дебоши в Барселоне, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

"Некоторый фанаты Ливерпуля толкали местных жителей Каталонии в фонтан, умудряясь снимать свои действия на камеру. Шесть болельщиков "красных" были арестованы полицией за нападение на сотрудников отеля.

Также, фанаты бросали в полицию неизвестные предметы. У тех же людей было конфисковано около 3000 банок пива для продажи на оживленной площади", - сообщает Daily Mail.

Матч Барселона - Ливерпуль состоится 1-го мая на стадионе Камп Ноу.

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