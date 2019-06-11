Посольство КНДР в Сингапуре в последний момент отменило намеченный на вторник прием по случаю первой годовщины проведения здесь исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az, об этом сообщили во вторник ТАСС дипломатические источники.

"Прием от имени посла КНДР в Сингапуре Кима Чхоль Нама должен был пройти на острове Сентоса в гостинице "Капелла", где почти ровно год назад [12 июня] состоялся саммит. Однако в направленных в понедельник вечером письмах было указано, что запланированный на 11:00 по местному времени коктейльный прием по непредвиденным причинам отменен", - рассказал собеседник.

Как стало известно корреспонденту ТАСС, на сегодняшнюю встречу приглашались представители правительства республики, а также некоторых иностранных дипмиссиий. Вместе с тем в распространенном заявлении посольства США отмечалось, что сотрудники не планировали посещать данное мероприятие.

По итогам первого саммита в Сингапуре лидеры подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Вторая их встреча прошла в Ханое 27-28 февраля, по итогам которой сторонам не удалось достигнуть соглашения. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!