Военно-транспортный самолет в Мьянме съехал со взлетно-посадочной полосы, в результате происшествия аэропорт временно закрыли. Об этом сообщает газета Myanmar Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг утром в международном аэропорту Янгона. О пострадавших не сообщалось. Самолет должен был вылететь в город Ньяунг-У на учения.

"Военный самолет Y8 съехал со взлетно-посадочной полосы из-за отказа двигателя. Мы убираем самолет с полосы", - заявил заместитель генерального директора управления гражданской авиации У Е Хтут Аунг.

Отмечается, что это уже четвертый авиаинцидент в Мьянме за текущий год.



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