Власти Сингапура предупредили о запрете проведения в городе-государстве любых акций "в поддержку политических процессов в других странах". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правоохранительных органов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция не будет выдавать разрешения на мероприятия в поддержку политических процессов в других государствах", - указывается в сообщении в связи с призывом выйти здесь на "антитоталитарные демонстрации", которые связаны с готовящимися масштабными выступлениями в Гонконге в преддверии отмечаемого 1 октября 70-летия образования КНР.

Представители правоохранительных органов также заявили, что иностранные граждане не могут участвовать в демонстрациях в Сингапуре. "В случае нарушения законодательства их визы или разрешения на работу будут аннулированы, и они должны покинуть территорию республики", - подчеркивается в заявлении полиции.

Одновременно министерство иностранных дел страны рекомендовало местным гражданам воздержаться от поездок в Гонконг "в связи с масштабными акциями протеста, которые перерастают в беспорядки и насилие". С начала лета там продолжаются массовые акции протеста против продвигаемого местными властями законопроекта об экстрадиции, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.

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