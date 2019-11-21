https://news.day.az/world/1178025.html В работе Netflix произошел сбой
В работе Netflix произошел сбой
Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Германии, Нидерландах и Великобритании. С проблемами также столкнулись в США и Канаде. О сбоях в России пока не сообщается.
По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с просмотром видео (около 60%), еще около 30% жалуются на отсутствие соединения и порядка 8% не могут войти в учетную запись.
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