Сотни беспилотников-камикадзе поступят на вооружение сил безопасности Турции, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Эти дроны обеспечат возможность мгновенного обнаружения, отслеживания и уничтожения цели.

Договор на поставку мини-беспилотников был подписан между министерством оборонной промышленности Турции и компанией "STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş", предоставляющей услуги системного инжиниринга, технической поддержки, управления проектами, передачи технологий и логистики.

В рамках контракта будет поставлено 356 беспилотников-камикадзе нового поколения Kargu-2 с низким уровнем шума и улучшенным алгоритмом обнаружения целей.