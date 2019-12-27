Чиновники в Казахстане устроили драку во время новогоднего корпоратива, передает Day.Az со ссылкой на tengrinews.kz.

На кадрах видно, что несколько мужчин стоят в коридоре, когда к ним подходят еще двое мужчин. Один бьет другого, в результате чего завязывается потасовка.

Как отмечают местные СМИ, драку устроили сотрудники Отдела земельных отношений и архитектуры Жамбылского района Алматинской области.

Спецкомиссия начала расследование, если участие чиновников подтвердится, - им может грозить наказание.

Обстоятельства выясняются.

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