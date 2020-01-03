Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы на трёх птицефермах в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши. На убой могут пойти 40 тысяч птиц, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

1 января губернатор воеводства Лех Справка подписал указ, устанавливающий две охраняемые зоны, в которых ветеринарные службы проводят работу по противодействию вирусу - в радиусе 3 километров от очага инфекции и в радиусе 10 километров. Доступ к пострадавшим хозяйствам заблокирован полицией.

"На фермах, где была обнаружена инфекция - речь идёт о трёх хозяйствах - некоторые птицы погибли, - сообщил губренатор Справка. - Их надо вывезти и уничтожить. А оставшихся придётся забить".

В Польской ассоциации животноводов и птицеводов заявили, что риск существует для 350 тысяч птиц в радиусе 3 километров от зараженных ферм. И не только для них: специалисты отмечают опасные свойства обнаруженного вируса. Это подтип высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, который может передаваться и человеку.

Польша - крупнейший в Европе производитель домашней птицы и, по данным Евростата, за последние 3 года случаев птичьего гриппа в стране не наблюдалось.