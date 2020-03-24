Добрый поступок принес женщине миллион долларов

Жительница американского города Куз Бэй, штат Орегон, утверждает, что добрый поступок принес ей удачу в лотерее. Об этом сообщает информационный портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анна Чаркович (Ann Charkowicz) и ее муж Брайан (Brian) заметили на улице потерявшегося ребенка и отвели его домой. Женщина утверждает, что после случившегося интуиция подсказала ей купить лотерейный билет Oregon Lottery Raffle.

"Я решила, что если я сделала что-то хорошее, то что-то хорошее должно произойти и со мной, - призналась она. - Я чувствовала, что выиграю, и интуиция меня не подвела. Это карма". Выигрышный билет принес супругам миллион долларов.

Победители решили не тратить выигранные деньги до тех пор, пока не стабилизируется экономика. "Сейчас творится безумие, - отметил Брайан. - Мы предельно осторожны с нашим выигрышем".