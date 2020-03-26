ООН поможет бедным странам в борьбе с коронавирусом

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о начале реализации глобальной программы помощи бедным странам в борьбе против пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, по словам Гутерриша, из Центрального фонда ООН по чрезвычайному реагированию уже было выделено $60 млн на доставку продовольствия, работу миссий ВОЗ и перевозку медицинского персонала и оборудования в такие страны. Для дальнейшей реализации плана в ООН запросили еще $2 млрд.

В планы организации также входит строительство "воздушных мостов" со странами Африки, Азии и Латинской Америки, что поможет ускорить переброску нужных специалистов в регионы, где зафиксированы вспышки COVID-19.

Кроме того, в ООН намереваются установить специальные станции для мытья рук в лагерях беженцев.

Гутерриш отметил, что распространение коронавируса в незащищенных странах может представлять угрозу для всего мира.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.