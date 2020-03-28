Турция полностью приостанавливает международное авиасообщение

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в пятницу в эфире телеканала ТРТ с обращением к жителям страны, в котором объявил новые меры для сдерживания распространения нового коронавируса в республике.

"Все международные полеты приостановлены. Передвижение между городами [Турции] должно осуществляться с разрешения местных властей", - подчеркнул он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эрдоган также заявил, что в каждой из 81 провинции страны будет сформирована специальная комиссия по борьбе с пандемией, которая будет следить за обстановкой и принимать необходимые меры.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число заразившихся, по последним данным, достигло 5698 человек, умерли 92. По меньшей мере 42 пациента вылечились.