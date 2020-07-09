Венесуэла сбила неопознанный американский самолет

Стратегическое командование вооруженных сил Венесуэлы (CEOFANB) сообщило о "нейтрализации" самолета США, нарушившего воздушное пространство страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его", - говорится в сообщении.

Информации о месте, грузе и экипаже не приводится. По предварительным данным, самолет принадлежал частному лицу.